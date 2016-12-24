Hagi’nin takımına şok
Hagi ve Petrescu gibi efsaneleri yetiştiren Steaua Bükreş, isminde yer alan 'Steaua' ifadesini yasa dışı kullandığı iddiasıyla Romanya Savunma Bakanlığı tarafından 2011 yılında açılan davayı kaybetti. Bakanlık, orduya ait olan 'Steaua' ismini 2004'ten beri illegal olarak kullanan Becali'den 40 milyon euro tazminat talep etti.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 39
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hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
Hagi’nin takımına şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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