 Gözler Yasin’de – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gözler Yasin’de

    Gözler Yasin’de
    Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin kariyer rekoruna koşuyor. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, geride kalan 15 haftada 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın tecrübeli ismi bir gol daha atması halinde en golcü sezonunu yaşayacak. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 7 gol atmayı başarmıştı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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