Gözler Yasin’de
Son haftaların formda ismi Yasin Öztekin kariyer rekoruna koşuyor. Bu sezon kadro dışı kalmasına rağmen takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, geride kalan 15 haftada 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın tecrübeli ismi bir gol daha atması halinde en golcü sezonunu yaşayacak. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 7 gol atmayı başarmıştı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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