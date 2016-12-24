Galatasaraylı judocuya büyük onur
Olimpiyat şampiyonu Majlinda Kelmendi, IJF tarafından kadınlarda yılın sporcusu seçildi.
Galatasaray Kulübü Judo Şubesi sporcusu Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından kadınlarda yılın sporcusu seçildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Majlinda Kelmendi, IJF tarafından yapılan oylamada, yılın kadın judocusu seçildi." denildi.
Kosovalı sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 kiloda altın madalya kazanarak, olimpiyatlarda ilk kez yer alan ülkesine ilk altın madalyayı getirmişti.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:37
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Toplam 14
Yorum
mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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Yorum
krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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Toplam 14
Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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