 Galatasaray Odeabank'ta ayrılık – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Galatasaray Odeabank'ta ayrılık

    Galatasaray Odeabank'ta ayrılık

    arı-kırmızılı takımda ABD'li oyun kurucu Dentmon'un sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu ile yollar ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.

    Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.

    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:00
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