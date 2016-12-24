Galatasaray Odeabank'ta ayrılık
arı-kırmızılı takımda ABD'li oyun kurucu Dentmon'un sözleşmesi feshedildi
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Justin Dentmon ile yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre disiplinsiz davranışları nedeniyle bir dönem kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi.
Dentmon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yollarını ayırdığını ve sezonu Çin'de tamamlayacağını bildirdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:00
- Bedavaya Taison
Toplam 17
Yorum
vedaku Futbolu talip ediyor olsan Babel ile Taison'un aynı mevkii futbolcusu olduğunu bilirsin. Bir daha dersini çalışarak yorum yap emi kardeşim ;)
- Beşiktaş - Gaziantepspor | 19.00
Toplam 1
Yorum
Futbolsever Yeter artık oynatma arkadaş Tosic'i Bjk ayarında bi topçu olmadığını defalarca kanıtladı. Bjk Tosic'e muhtaç kalacak kadar çaresiz mi!
- Ekonomik stoper
Toplam 15
Yorum
keita ilgilendiğimiz isimlere bak şaka gibi
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