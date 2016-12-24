Ekonomik stoper
Akhisar’la sözleşmesini fesheden 1.93’lük Douglao’nun bonservisi elinde. Eski Sivassporlu Da Costa’nın da cazip rakama gelebileceği iletildi. 30 yaşındaki ikili için son karar Riekerink’in.
Sakatlıklar nedeniyle savunmada istikrarı bulamayan Galatasaray ara transfer için stoper arayışlarını sürdürüyor. Yönetimin listesinde birçok isim yer alırken, menajerlerden son olarak Manuel Da Costa ve Douglao önerisinin geldiği öğrenildi. Eski Sivassporlu (59 maç/9 gol) Da Costa, Olympiakos'ta forma giyiyor. Bu sezon 19 maçta görev aldı, kart görmedi. Sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için uygun bir rakama sarı-kırmızılı takıma gelebileceği menajerler tarafından iletildi. Brezilyalı Douglao ise iki yıldır top koşturduğu Akhisar Belediyespor ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı feshetti. Bonservisi elinde. 1.93 boyundaki oyuncu, Süper Lig'de toplam 60 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünde savunmanın değişmez ismiydi.
SÜPER LİG'İ TANIYORLAR
İkisi de 30 yaşında olan ve hem Süper Lig'i tanıyan hem de maliyetleri uygun olan Manuel Da Costa ve Douglao için sarı-kırmızılı yönetim son kararı teknik direktör Jan Olde Riekirenk'ten gelecek rapora göre verecek.
İKİSİ DE KARİYERLİ
2015'te Sivasspor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a giden Manuel Da Costa, 16 kez Fas Milli Takımı'nda görev yaptı. Tecrübeli savunmacının; PSV (16 maç/1 gol), West Ham (31 maç/3 gol) kariyeri var... Douglao da geçmişte Nantes (4 maç) ve Braga (32 maç/5 gol) gibi önemli takımlarda forma giydi.
CARDOZO DA TEKLİF EDİLDİ
Menajerlerin, forvete de takviye planlayan Cimbom'a Oscar Cardozo'yu teklif ettiği belirtiliyor. Sezon başında Trabzonspor'dan Olympiakos'a giden Paraguaylı yıldız, Yunan Ligi'nde 9 maçta 2 gol kaydetti. Ancak 33 yaşındaki yıldıza ilerleyen yaşı ve sakatlıkları nedeniyle sıcak bakılmıyor.
SÜPER LİG'İ TANIYORLAR
İkisi de 30 yaşında olan ve hem Süper Lig'i tanıyan hem de maliyetleri uygun olan Manuel Da Costa ve Douglao için sarı-kırmızılı yönetim son kararı teknik direktör Jan Olde Riekirenk'ten gelecek rapora göre verecek.
İKİSİ DE KARİYERLİ
2015'te Sivasspor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a giden Manuel Da Costa, 16 kez Fas Milli Takımı'nda görev yaptı. Tecrübeli savunmacının; PSV (16 maç/1 gol), West Ham (31 maç/3 gol) kariyeri var... Douglao da geçmişte Nantes (4 maç) ve Braga (32 maç/5 gol) gibi önemli takımlarda forma giydi.
CARDOZO DA TEKLİF EDİLDİ
Menajerlerin, forvete de takviye planlayan Cimbom'a Oscar Cardozo'yu teklif ettiği belirtiliyor. Sezon başında Trabzonspor'dan Olympiakos'a giden Paraguaylı yıldız, Yunan Ligi'nde 9 maçta 2 gol kaydetti. Ancak 33 yaşındaki yıldıza ilerleyen yaşı ve sakatlıkları nedeniyle sıcak bakılmıyor.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
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