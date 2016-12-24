''Ailem sayesinde atlattım''
Eski menajerine olan borcu yüzünden 1 yıl men cezası alan Emmanuel Eboue, o dönem intihara kalkıştığını açıkladı. Fildişili sağ bek, "Bir gün kendimi öldürmek istedim. Ailem sayesinde atlattım" dedi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
''Ailem sayesinde atlattım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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