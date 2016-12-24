 ''Ailem sayesinde atlattım'' – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Ailem sayesinde atlattım''

    ''Ailem sayesinde atlattım''
    Eski menajerine olan borcu yüzünden 1 yıl men cezası alan Emmanuel Eboue, o dönem intihara kalkıştığını açıkladı. Fildişili sağ bek, "Bir gün kendimi öldürmek istedim. Ailem sayesinde atlattım" dedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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