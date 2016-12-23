 Yeter artık; düşün yakamızdan! – Fotomaç – 23 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeter artık; düşün yakamızdan!

    Yeter artık; düşün yakamızdan!

    Sosyal medyada ‘#Riekerinkistifa’ başlığı altında tepkilerini dile getiren sarı-kırmızılılar bir de “Futboldan anlayan, tecrübeli bir hoca aranıyor” ilanı verdi. Özbek yönetimi de eleştirilerden nasibini aldı

    Galatasaray'ın son dönemde ayağına kadar gelen zirve fırsatını tepmesi ve kupada ortaya konulan kötü futbol sonrası sarı-kırmızılılar seslerini yükseltirken Twitter'da gidişatın hiç de iyi olmadığını ifade ettiler. İşte o mesajlardan bazıları:

    * Durum hiç iyi değil.. @Aslanstatisticc *
    Yeter artık düşün yakamızdan. Yalanlarınızı bahanelerinizi alıp gidin geldiğiniz yere! @makedonyali234
    * İSTİFA gelmezse, ortada konuşulacak bir Galatasaray kalmayacak! @CimbomHaberTR
    * Riekerink bey bırakman lazım artık bu takımın şampiyonluğa oynaması gerek olmuyo artık. @demirr1998
    * Bu takım sizin çiftliğiniz değil! @Rustem_GS
    * Bırakın da adamlar işlerini yapsınlar. Şu an 3. Sıradayız. @HayaliBeyfendi
    * Galatasaray'ın standartlarına uymayan kişilerin Galatasaray'da işi yok! @durgutof
    * Bu futboldan hiç memnun değilim!!! @serszgn
    * Sabah uyandığımda istifalarını haberlerde görmüş olurum inşallah. @nazif_1905
    *GALATASARAY'A yakışan bir hoca ve YÖNETİM istiyoruz!! #DursunÖzbekİstifa @malcolm_____x

    SON MAÇI OLABİLİR
    Sarı-kırmızılı yönetim, Alanya maçının ardından Riekerink ile devam edilip edilmeyeceğine karar verecek.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeter artık; düşün yakamızdan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle