 Yasin gardaş! – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
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    Yasin gardaş!

    Yasin gardaş!

    Ünlü Azeri menajer Gyunel Rusman, Qabala’nın bu sezon 8 gol atan başarılı oyuncunun bonservisi için G.Saray’a 3.5 milyon euro teklif edeceğini açıkladı

    Galatasaray'da bu sezon attığı 8 golle dikkat çeken Yasin'e sürpriz bir talip çıktı. GoalBien.com'un haberine göre; ünlü Azeri menajer Gyunel Rusman, Azerbaycan'ın önemli takımlarından Qabala'nın başarılı oyuncuyu istediğini açıkladı. Rusman, Azerbaycan'ın son dönemde Avrupa'da yankı uyandıran kulüplerinden biri olan Qabala'nın Yasin için 3.5 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını dile getirdi..

    'KAHRAMAN' FUTBOLCU
    'in Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının ardından, Gaziantepspor karşısında çevik kuvvet polisleri ile yaşadığı gol sevinci, Azerbaycan'da da büyük yankı uyandırmıştı. Azerbaycan medyası milli futbolcu için "Kahraman Futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:50
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