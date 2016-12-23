Tarkan Cimbom'a

Galatasaray'ın, Austria Wien forması giyen gurbetçi oyuncu Tarkan Serbest ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

UEFA'nın denetimi altında olan ve transfere yüksek bütçe ayırması zor görülen yönetimin, maliyeti düşük genç oyunculara yöneleceği konuşuluyor. Alman basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın bu doğrultuda bir süredir Wien forması giyen Tarkan Serbest'i izlediği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün, genç futbolcu için şu ana kadar resmi görüşmelerde bulunmadığı fakat scout ekipleriyle takip ettiği vurgulandı.