 Semih ‘hızır’ gibi – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
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    Semih ‘hızır’ gibi

    Semih ‘hızır’ gibi

    Son 2 maçta 4 puanlık katkı yaparak ’i unutturdu

    Serdar Aziz'in sezonu kapatmasına üzülen Galatasaray, Semih Kaya'nın performansıyla teselli buldu. Genç stoper, oynadığı son iki maçta takımına 4 puan kazandırdı. Sarı-kırmızılı futbolcu, ligde Osmanlıspor deplasmanında 87. dakikada attığı golle takımını 2-1 yenilgiden beraberliğe taşıdı. Önceki gün de Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1 devam eden Tuzlaspor maçında son dakikada penaltı kazandırıp, takımının 3 puan almasını sağladı. Semih'in formu, teknik heyeti gelecek adına sevindirdi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:52
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