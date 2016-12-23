Olaylı derbiyi Efes kazandı

Avrupa Ligi’nin Türk gecesinde Anadolu Efes’i ağırlayan G.Saray Odeabank, önde götürdüğü maçı son çeyrekte kaybetti. Başantrenör Ergin Ataman, diskalifiye edildi

THY Avrupa Ligi'nde 14. haftanın son Türk gecesinde kazanan taraf Efes oldu: 86-76. Maça çok iyi başlayan G.Saray, ilk çeyreği 18-16, devreyi de 44-38 önde geçti. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü çeyrekte Paul'ün kritik basketleriyle eşitliği (52-52) sağlayan Efes, final periyoduna 60-58 önde girdi. G.Saray Başantrenörü Ergin Ataman, son çeyrekte aldığı 2 teknik faul sonrası diskalifiye olunca fark daha da açıldı ve Efes 86-76 galip geldi.



