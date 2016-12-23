 Despotlar kulübü değiliz – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Despotlar kulübü değiliz

    Despotlar kulübü değiliz
    Camianın ileri gelen isimlerinden Mustafa Cengiz, başkan Özbek'i topa tuttu. Özbek ve kardeşinin kulübü "Langaspor" gibi yönettiğini ileri süren ve Cengiz, "Galatasaray 3 kuruş verince aile efradının el koyup yönettiği bir oligark (oligarşik, despotça) kulübü değildir. Buna izin veren üyeler ve taraftarlar da suçludur" dedi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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