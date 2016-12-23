 Cenk’in boşu yok – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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HEPSİ
    23 Aralık 2016, Cuma
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    Cenk’in boşu yok

    Cenk’in boşu yok
    Kaleci Cenk Gönen, Tuzla maçını da boş geçmedi. 9'u kupa, 1'i de lig mücadelesi olmak üzere 10 kez Galatasaray forması giyen Cenk Gönen, sahaya çıktığı bütün maçlarda kalesinde gol (12) gördü. Öte yandan Cenk'in oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Cimbom hiç yenilmedi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:51
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