 Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    ’un zammı ’yu takıldı

    Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
    Yıllık 700 bin euro kazanan Carole'a verilen 'zam' sözü sezon sonuna bırakıldı. 'un ücretini 1 milyon euro'ya çıkarıp sözleşmesini de uzatmak isteyen yönetim, Chedjou'nun takımda kalması ve bütçede yer açılamaması nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:52
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