 Bruma’dan kötü haber – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Bruma’dan kötü haber

    Bruma’dan kötü haber
    2016 yılı tamamlanmadan Bruma'nın sözleşmesini yenilemek isteyen sarıkırmızılara bildikleri ama umutla aksini bekledikleri 'kara' haber geldi. Başarılı oyuncunun menajeri Catio Balde, Cenk Ergün'e haber yolladı ve oyuncusunun gelecek planları içinde yoluna G.Saray'da devam etmek olmadığını söyledi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:54
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