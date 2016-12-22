Yeni yıl hediyesi
1.92’lik Brezilyalı yıldız, Rubin Kazan’da alacaklarını zamanında tahsil edemediği için menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı ekibe haber yolladı. Bonservisini FIFA yoluyla alabileceğini de iletti.
Kolbeinn Sigthorsson'un yerine Edu Vargas'ı transfer etmek isteyen ve Şilili golcüyle görüşmek için gün sayan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Cimbom'a, sezon başında 7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Rubin Kazan'a transfer olan Jonathas Cristian de Jesus önerildi. Transfer döneminde adı Galatasaray'la uzun süre anılan Brezilyalı oyuncu, Rubin'de alacaklarını zamanında tahsil edemediği için menajeri aracılığı ile sarı-kırmızılı ekibe haber yolladı. 27 yaşındaki Jonathas'ın, Galatasaray'ın kendisine yılda 2 milyon euro'yu garanti etmesi durumunda Rubin'den bonservisini FIFA yoluyla alabileceğini de iletti.
ÖZBEK DEVREDE
Eren Derdiyok'un beklentileri karşılayamaması ve Kolbeinn Sigthorsson'un bitmeyen sakatlığı nedeniyle forvete mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim bu önerinin ardından hemen harekete geçti. Taraftarları coşturmak ve tribüne seyirci çekmek isteyen Başkan Dursun Özbek'in 1.92'lik dev forvetin hukuki durumunun incelenmesi için talimat verdiği öğrenildi.
74 GOL ATTI
Rusya'da 14 maçta 8 gol atarak başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 210 karşılaşmada ise 74 gol atıp, 24 de asist yaptı.
ÖZBEK DEVREDE
Eren Derdiyok'un beklentileri karşılayamaması ve Kolbeinn Sigthorsson'un bitmeyen sakatlığı nedeniyle forvete mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim bu önerinin ardından hemen harekete geçti. Taraftarları coşturmak ve tribüne seyirci çekmek isteyen Başkan Dursun Özbek'in 1.92'lik dev forvetin hukuki durumunun incelenmesi için talimat verdiği öğrenildi.
74 GOL ATTI
Rusya'da 14 maçta 8 gol atarak başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 210 karşılaşmada ise 74 gol atıp, 24 de asist yaptı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Her şey vatan için
Toplam 4
Yorum
KAYDA GEÇİLSİN..:) Her sezon bu zamanlar yapılmalıdır
- Barça’da bile böylesi olmaz
Toplam 3
Yorum
dnz zaten barça taraftarı bi halt değil ki niye kıyaslıyorsun. dünyada bu işi iyi yapan takımlar Boca, Celtic, Beşiktaş. gerisi hep fason taraftar.
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 3
Yorum
xx maliyeti de yok
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