Vargas’tan sıcak mesaj
İspanyol spor gazetesi AS'ın Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, Galatasaray'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İturra, "Vargas için çok fazla detaya sahip değiliz. Kiralık olarak mı gelecek bilmiyorum. Galatasaray ilgileniyor net şekilde biliyorum. Galatasaray, Vargas için güzel bir opsiyon takımında forma giyemiyor" ifadesini kullandı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TAÇSIZ KRAL ŞEHMUZ ALLAHAISMARLADIK GÜZEL KAPTAN ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN?
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görengören İnsan GS da zevk için oynar.Ruhsuzluk... o kadar para al verdiğine bak .....YUH
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BEYEFENDİ BÜYÜK KAPTAN ŞEHMUZ ÖZER-E ALLAH RAHMET EYLESİN..TAÇSIZ GOL KRALIYDI..BEYEFENDİYDİ..
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