 Sakatlanınca gündemden düştü – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Sakatlanınca gündemden düştü

    Sakatlanınca gündemden düştü
    'da Riekerink'in en fazla istediği isim olan sakatlandı. Spartak Moskova'da forma giyen İtalyan oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bochhetti için Galatasaray'ın teklifini geri çektiği bildirildi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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