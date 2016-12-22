Sakatlanınca gündemden düştü
Galatasaray'da Riekerink'in en fazla istediği isim olan Salvatore Bocchetti sakatlandı. Spartak Moskova'da forma giyen İtalyan oyuncunun yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bochhetti için Galatasaray'ın teklifini geri çektiği bildirildi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
Sakatlanınca gündemden düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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