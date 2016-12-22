''Oyunumuz kötüydü''
Jan Olde Riekerink, iyi futbol sergilemeden kazandıklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı “Biz Galatasaray’ız. Güçlü bir kadromuz var ama forma bulanların performansı yetersiz” dedi.
Cimbom'un TT Arena'da Tuzlaspor'u Josue'nin 86. dakikada Josue'nin penaltısıyla 2-1 geçebildiği maçın ardından teknik direktör Jan Olde Riekerink öz eleştiride bulundu. Kötü oynadıklarını kabul eden Hollandalı teknik adam sakatların yokluğunda şans bulan futbolcularının performansından da yakındı. Riekerink "Biz Galatasaray'ız. Güçlü bir kadromuz var. Sakat oyuncularımızın yerine forma giyebilecek isimlere sahibiz. Ama onlardan iyi bir performans göremedik. Yetersiz kaldılar" ifadelerini kullandı. Riekerink, Alanya maçının ardından devre arasında daha iyi olmaya çalışacaklarını belirtip transferle ilgili şöyle konuştu: "Önceliğimiz orta saha değil başka mevkiler. Buralara takviye yapacağız"
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 12
Yorum
TAÇSIZ KRAL ŞEHMUZ ALLAHAISMARLADIK GÜZEL KAPTAN ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN?
- ''Oyunumuz kötüydü''
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Yorum
görengören İnsan GS da zevk için oynar.Ruhsuzluk... o kadar para al verdiğine bak .....YUH
- Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi
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BEYEFENDİ BÜYÜK KAPTAN ŞEHMUZ ÖZER-E ALLAH RAHMET EYLESİN..TAÇSIZ GOL KRALIYDI..BEYEFENDİYDİ..
''Oyunumuz kötüydü'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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