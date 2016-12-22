Mutu: Görüşmedik!
Dinamo Bükreş'in Genel Menajeri Adrian Mutu, Galatasaray ve kanat oyuncusu Dorin Rotariu iddiaları ile ilgili konuştu. Sarı-kırmızılı yönetim ile herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirten Mutu, "Ben Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Dinamo Zagreb'ten görüştüğüm yöneticiler oldu" açıklamasını yaptı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Her şey vatan için
Toplam 4
Yorum
KAYDA GEÇİLSİN..:) Her sezon bu zamanlar yapılmalıdır
- Barça’da bile böylesi olmaz
Toplam 3
Yorum
dnz zaten barça taraftarı bi halt değil ki niye kıyaslıyorsun. dünyada bu işi iyi yapan takımlar Boca, Celtic, Beşiktaş. gerisi hep fason taraftar.
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 3
Yorum
xx maliyeti de yok
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