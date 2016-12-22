 Mutu: Görüşmedik! – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Mutu: Görüşmedik!

    Mutu: Görüşmedik!
    'in Genel Menajeri Adrian Mutu, ve kanat oyuncusu Dorin Rotariu iddiaları ile ilgili konuştu. Sarı-kırmızılı yönetim ile herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirten Mutu, "Ben Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Dinamo Zagreb'ten görüştüğüm yöneticiler oldu" açıklamasını yaptı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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