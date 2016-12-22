 ‘Maçı Tuzla hak etti’ – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    ‘Maçı Tuzla hak etti’

    ‘Maçı Tuzla hak etti’
    'ın stoperi maç sonunda açık yüreklilikle konuştu. Başarılı savunmacı "Tuzla'yı tebrik ediyorum. Bizden çok onlar 3 puanı hak etti. Bizim yapmamız gerekenleri Tuzla yaptı. İyi mücadele etmedik" dedi. Semih, bir an önce toparlanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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