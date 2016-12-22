İkinci stopere Koray freni
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Serdar Aziz'n sakatlığı ve sezonu kapaması sonrasında yönetime verdiği "Bir değil iki stoper istiyorum" raporu şimdilik geri döndü.
Yönetici Levent Nazifoğlu ile Riekerink arasında yapılan görüşmede Koray Günter ismi gündeme geldi. Devre arası kampına yetişmesi beklenen Koray'ın göstereceği performansın durumuna göre ikinci bir stoperin transfer edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.
6 AYDIR SAHALARDAN UZAK
Koray Günter, Galatasaray'ın İsviçre kampında oynadığı Thun maçında sakatlanmıştı. 12 Temmuz'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada oyuna devam edemeyen oyuncunun, sağ diz ön çapraz bağı ile menüsküsü kopmuştu. Koray'ın devre arasında çalışmalara başlaması bekleniyor.
6 AYDIR SAHALARDAN UZAK
Koray Günter, Galatasaray'ın İsviçre kampında oynadığı Thun maçında sakatlanmıştı. 12 Temmuz'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada oyuna devam edemeyen oyuncunun, sağ diz ön çapraz bağı ile menüsküsü kopmuştu. Koray'ın devre arasında çalışmalara başlaması bekleniyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray ve Trabzon istiyor
Toplam 1
Yorum
Aslan ALIN BU COCUGU MUTLAKA ALIN
- İkinci stopere Koray freni
Toplam 3
Yorum
........ KORAY A KALDIYSA BU İŞ GS YANDI DEMEKTİR. FAKİRİN EKMEĞİ ÜMİTTİR YE MEMET YE BİTMEZ..
- Yeni yıl hediyesi
Toplam 7
Yorum
ortasaha bırak forveti eren podolski kolbeinn kimde var iki tane ortasaha lazım 1.sınıf josue selçuk hamit de jong bunlarla olmaz
İkinci stopere Koray freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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