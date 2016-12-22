 İkinci stopere Koray freni – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    İkinci stopere Koray freni

    İkinci stopere Koray freni

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Serdar Aziz'n sakatlığı ve sezonu kapaması sonrasında yönetime verdiği "Bir değil iki stoper istiyorum" raporu şimdilik geri döndü.

    Yönetici Levent Nazifoğlu ile Riekerink arasında yapılan görüşmede Koray Günter ismi gündeme geldi. Devre arası kampına yetişmesi beklenen Koray'ın göstereceği performansın durumuna göre ikinci bir stoperin transfer edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

    6 AYDIR SAHALARDAN UZAK
    , Galatasaray'ın İsviçre kampında oynadığı Thun maçında sakatlanmıştı. 12 Temmuz'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada oyuna devam edemeyen oyuncunun, sağ diz ön çapraz bağı ile menüsküsü kopmuştu. Koray'ın devre arasında çalışmalara başlaması bekleniyor.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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