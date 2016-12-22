G.Saray ve Trabzon istiyor
Liverpool takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan Samed Yeşil'in menajeri Reza Fazeli, 22 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiğini doğruladı. Fazeli, "İlgi var ama ben somut bir görüşme yapmadım. Türkiye önemli bir seçenek" dedi. Genç golcü, Luzern'de oynadı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
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