 G.Saray ve Trabzon istiyor – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    G.Saray ve Trabzon istiyor

    G.Saray ve Trabzon istiyor
    Liverpool takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan Samed Yeşil'in menajeri Reza Fazeli, 22 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiğini doğruladı. Fazeli, "İlgi var ama ben somut bir görüşme yapmadım. Türkiye önemli bir seçenek" dedi. Genç golcü, Luzern'de oynadı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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