 Caceres’ten haber var – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Caceres’ten haber var

    Caceres’ten haber var
    Tecrübeli bir stoper arayan Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ünlü oyuncu Martin Caceres bir süredir Brezilya'nın Cruzeiro takımı ile temas halinde... Bonservisi elinde olan Uruguaylı oyuncu, Brezilya ekibinden ayda 600 bin Real (Yaklaşık 150 bin euro) talep etti. Yılda 2 milyon euro'luk talep Cruzeiro'ya çok yüksek gelirken, Muslera'yla menajeri aynı olan Uruguaylı stoper aynı rakamı G.Saray'dan da istedi. Cimbom'un Martin Caceres'e birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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