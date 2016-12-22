Caceres’ten haber var
Tecrübeli bir stoper arayan Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ünlü oyuncu Martin Caceres bir süredir Brezilya'nın Cruzeiro takımı ile temas halinde... Bonservisi elinde olan Uruguaylı oyuncu, Brezilya ekibinden ayda 600 bin Real (Yaklaşık 150 bin euro) talep etti. Yılda 2 milyon euro'luk talep Cruzeiro'ya çok yüksek gelirken, Muslera'yla menajeri aynı olan Uruguaylı stoper aynı rakamı G.Saray'dan da istedi. Cimbom'un Martin Caceres'e birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray ve Trabzon istiyor
Toplam 1
Yorum
Aslan ALIN BU COCUGU MUTLAKA ALIN
- İkinci stopere Koray freni
Toplam 3
Yorum
........ KORAY A KALDIYSA BU İŞ GS YANDI DEMEKTİR. FAKİRİN EKMEĞİ ÜMİTTİR YE MEMET YE BİTMEZ..
- Yeni yıl hediyesi
Toplam 7
Yorum
ortasaha bırak forveti eren podolski kolbeinn kimde var iki tane ortasaha lazım 1.sınıf josue selçuk hamit de jong bunlarla olmaz
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