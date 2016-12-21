 Tek başına takım – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Tek başına takım

    Tek başına takım

    Rüzgarın oğlu Bruma, bu sezon rakiplerine 77 çalım attı. Genç yıldız bu müthiş performansıyla İngiltere’den Burnley, Türkiye’den Konya ve Almanya’dan Darmstadt takımını geride bıraktı.

    'ın parlayan ismi Armindo Bruma, başarılı performansının yanı sıra attığı çalımlarla da isminden söz ettiriyor. Müthiş süratiyle rakip savunmacıların adeta korkulu rüyası haline gelen genç yıldız, Opta verilerine göre bu sezon rakip oyunculara ligde 77 çalım attı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında Portekizli futbolcununulaştığı bu rakam, birçok kulübün attığı toplam çalım sayısından fazla.

    İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen tüm oyuncuların bu sezon ligde attığı çalım sayısı toplamda 74. Bu rakam Konyaspor için 67, Almanya Bundesliga ekibi Darmstadt için de 60. Çalım sayısında tek başına bu kulüpleri geride bırakan Bruma, bu sezon 15 maçta 5 gol atıp, 5 de asist yaptı ve skora da katkı yapmayı ihmal etmedi.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:35
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