Serdar Aziz çare arıyor

Bir türlü sakatlıklardan başını kaldırmayan Serdar Aziz'den sürpriz bir çıkış geldi. Osmanlıspor'un buzlu zemininde sağ diz arka çapraz bağları kopan tecrübeli futbolcu, kulüp doktorlarının "Ameliyat olman şart" uyarısına rağmen karşın bıçak altına yatmaya sıcak bakmıyor. Ameliyat olması halinde uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Serdar, bu nedenle alternatif tedavi yöntemlerini araştırıyor.