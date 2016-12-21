En fazla skor katkısı Galatasaray'da
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forvet oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım oldu.
Sarı-kırmızılıların forvet hattında görev yapan Yasin Öztekin 7, Eren Derdiyok 6, Armindo Bruma 5, Lukas Podolski 3, Wesley Sneijder ve Sinan Gümüş birer kez rakip fileleri havalandırdı.
- Galatasaray'ı ligin ilk ikisi takip etti
Galatasaray'dan sonra forvet hattında görev alan oyuncularından en fazla skor katkısı alan takımlar Süper Lig'in ilk iki sırasındaki Medipol Başakşehir ile Beşiktaş oldu.
Lider Medipol Başakşehir'in hücum oyuncuları toplam 30 golün 22'sine imza attı. Lideri ikinci sırada takip eden Beşiktaş da aynı rakamı buldu. Siyah-beyazlıların kaydettiği 27 golden 22'si forvet hattındaki oyuncularından geldi.
- En az forvet katkısı ligin son iki sırasından
Ligin ilk 15 haftasında forvetlerinden en az gol verimi alan takımlar son iki sıradaki Kayserispor ile Adanaspor olarak kayıtlara geçti.
Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor ile 17. basamaktaki Adanaspor 12'şer gol attı. Bu iki takımın da gollerinin sekizer tanesini hücum oyuncuları filelerle buluşturdu.
- Gollerin yüzde 75'i forvetlerden
Süper Lig'de geride kalan 15 haftada atılan gollerin yüzde 75'ini forvet oyuncuları kaydetti.
Atılan 332 golün 252'sine takımların forvetleri imza koydu.
- Forvetlerin golleri
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada takımların attığı toplam gol ve forvet oyuncularının gol sayıları şöyle:
|Takım
|Toplam gol
|Forvetlerin golleri
|Galatasaray
|25
|23
|Beşiktaş
|27
|22
|Medipol Başakşehir
|30
|22
|Fenerbahçe
|31
|21
|Bursaspor
|19
|17
|Aytemiz Alanyaspor
|21
|17
|Atiker Konyaspor
|20
|14
|Kardemir Karabükspor
|19
|14
|Osmanlıspor
|20
|13
|Gençlerbirliği
|13
|12
|Çaykur Rizespor
|15
|12
|Kasımpaşa
|17
|11
|Gaziantepspor
|15
|10
|Antalyaspor
|14
|10
|Trabzonspor
|12
|9
|Akhisar Belediyespor
|10
|9
|Adanaspor
|12
|8
|Kayserispor
|12
|8
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
- ''Başkan ne derse o olur''
Toplam 4
Yorum
NEDDDEN VOLKAN DEDEM İHTİYARLADIN BE..ALTINDAN YILLARDR BİR GENÇ ADAM YETİŞTİRMEDİN...NEDEN ACABA..?
- Şenol Güneş: "Konuşursam yanlış anlaşılır"
Toplam 4
Yorum
Ertan Bu hava şartlarıda Beşiktaşımızın şanssızlığı. Bizden başka kimin böyle bir hava ve sahada maçı oldu. BU İŞLERE PLAN LAZIM PLAN...
- Volkan: Beni de avlıyor!
Toplam 2
Yorum
/*/ VOLKAN SEN DE İHTİYARLADIN BE DEDEM..Bİ GENÇLERE YOL VER..
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