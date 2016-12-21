 Cimbom siftah peşinde – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Cimbom siftah peşinde

    Cimbom siftah peşinde

    Cimbom kupada Tuzla’yı ağırlıyor. Maç naklen ATV’de.

    , Türkiye Kupası E Grubu'nda bugün lider Tuzlaspor'u TT Arena'da ağırlayacak. Elazığspor ve 24Erzincan ile 1-1 berabere kalan Cimbom, 2 maçta 6 puan toplayan henüz kalesinde gol görmeyen Tuzla ile 20.30'da karşılaşacak. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadele HD kalitesiyle ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu karşılaşmada çoğunluk olarak as futbolcularını sahaya süreceği öğrenildi. cephesinde ise öncelikli hedef önce Cimbom'u durdurmak ardından hızlı ataklarla rakibi avlamak.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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