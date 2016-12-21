Cimbom siftah peşinde
Cimbom kupada Tuzla’yı ağırlıyor. Maç naklen ATV’de.
Galatasaray, Türkiye Kupası E Grubu'nda bugün lider Tuzlaspor'u TT Arena'da ağırlayacak. Elazığspor ve 24Erzincan ile 1-1 berabere kalan Cimbom, 2 maçta 6 puan toplayan henüz kalesinde gol görmeyen Tuzla ile 20.30'da karşılaşacak. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadele HD kalitesiyle ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu karşılaşmada çoğunluk olarak as futbolcularını sahaya süreceği öğrenildi. Tuzlaspor cephesinde ise öncelikli hedef önce Cimbom'u durdurmak ardından hızlı ataklarla rakibi avlamak.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cimbom vites yükseltti
Toplam 1
Yorum
tolga yahu kardeşim oyuncu alsan ne olacak senın hocan oyun okumaktan aciz hoca degil sen önce riekerinki yolla dursun efendi
- Eto'o için resmi teklif!
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Başka bir ülkeden transfer yapmaktan iyidir.
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 7
Yorum
FB li Önemli olan rakip taraftarların da bir futbolcuyu sevmesi.Allah rahmet eylesin.
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