Cimbom deplasman sevmiyor!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'a 73-60 yenildi.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı.
İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu UNICS Kazan, 15-11 önde geçti.
Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.
İkinci yarıya Diebler'ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı.
Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan'dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.
Salon: Kazan
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Robert Lottermoser (Almanya), Petri Mantyla (Finlandiya)
UNICS Kazan: Johnson 4, Parakhouski 11, Colom 17, Panin 2, Kaimakoglou 8, Antipov 3, Stoll 2, Klimenko, Banic 4, Voronov 22, Williams
Galatasaray Odeabank: Micov, Schilb 1, Sinan Güler 17, Diebler 6, Pleiss 6, Tyus 8, Thompson 2, Göksenin Köksal 6, Emir Preldzic 12, Can Korkmaz 2
1. Periyot: 15-11
Devre: 37-31
3. Periyot: 55-43
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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