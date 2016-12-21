 Aslan'ın gözü Başakşehir'de – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Aslan'ın gözü 'de

    Aslan'ın gözü Başakşehir'de

    Yönetim, turuncu-beyazlı ekipten ’i izlemeye aldı.

    Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir ile de ilgilendiği ifade edildi. Cimbom'un orta sahada forma giyen ve her iki ayağını da kullanabilen oyuncuyu bir süredir izlediği bildirildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve henüz Başakşehir ile anlaşamayan 28 yaşındaki futbolcunun, kulübünün onay vermesi halinde sarı-kırmızılı takıma 'Evet' diyebileceği öğrenildi. 5 sezondur forması giyen Mahmut, turuncu-beyazlı ekiple 266 maça çıktı, 10 gol atıp, 7 de asist yaptı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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