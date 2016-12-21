1 puan çok işe yarayacak
Oynattığı futbol kadar 90+2’de maç berabereyken Sneijder’i çıkarıp Chedjou’yu sokmasıyla eleştirilen Hollandalı hocadan cevap geldi: “Aldığımız 1 puanın değerini sezon sonunda herkes anlayacak”
'ÇABUK TEPKİ VERDİK'
Hollandalı hoca, özellikle sosyal medya üzerinde sert biçimde eleştirilirken taraftarlar Osmanlıspor maçının 90+2. dakikasında skorda eşitlik varken Wesley Sneijder'in çıkıp Aurelien Chedjou'nun oyuna girmesini kabullenemiyor. Tüm bu eleştirilere Jan Olde Riekerink'ten cevap geldi. Hollandalı çalıştırıcı "Zemini herkes gördü. Değil koşmak ayakta durmak bile mümkün değildi. Bu şartlarda Osmanlıspor gibi iyi bir takımdan alınan 1 puan önemli. Aldığımız 1 puanın değerini şu an beni eleştiren herkes sezon sonu anlayacak. 86. dakikada gol yememize rağmen maçı kaybetmedik, çabuk tepki verdik. Bunlar önemli detaylar" ifadelerini kullandı.
'OYUNDAN DÜŞTÜK O YÜZDEN ALDIM'
Jan Olde Riekerink, Osmanlıspor karşılaşmasında 90+2'de yaptığı Sneijder-Chedjou değişikliğini de savundu. Hollandalı teknik adam zorlu şartlarda 1 puanı yakalamışken bunu kaybetmek istemediğini ayrıca rakibin o anlarda oyunun kontrolünü aldığını belirtti. Riekerink yarışta 1 puanın bile bazen çok önemli olduğunu hatırlatıp kendisinin doğru kararlar almak için kulübede oturduğunu kaydetti.
'ALANYA MAÇINI KAZANMALIYIZ'
Cimbom'un hocası Jan Olde Riekerink oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor ve Süper Lig'deki Alanyaspor maçlarını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti. Riekerink "Önce Tuzla'yı sonra da Alanya'yı yenmeliyiz. Ligde zirve yarışındayız. Buradan kopmamalıyız" diye konuştu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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