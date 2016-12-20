Tuzla hazırlığı başladı
Haftayı 2-2'lik Osmanlıspor beraberliğiyle tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında yarın Tuzlaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Osmanlı maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptıkları belirtildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 22:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Tuzla hazırlığı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.