 Tuzla hazırlığı başladı – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Tuzla hazırlığı başladı

    Tuzla hazırlığı başladı
    Haftayı 2-2'lik Osmanlıspor beraberliğiyle tamamlayan , Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında yarın Tuzlaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Osmanlı maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptıkları belirtildi.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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