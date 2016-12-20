Tolga ve Sİnan krİzİ

G.Saray'da futbolcuların Jan Olde Riekerink'i çok sevdiği biliniyor. Ancak Hollandalı hoca 'babacan' tavrını bırakıp daha 'patron' gibi davranınca öğrencileri ile arasındaki iplerin de gerildiği gözleniyor. Oyundan çıkarken kendisine tepki gösteren Sinan Gümüş ile vatandaşı De Jong'u tercih ettiği için forma bulamayan Tolga Ciğerci'nin sıkıntıları olduğu iddia ediliyor. Resmi siteden yapılan sakatlık açıklamaları ise inandırıcı bulunmadı.