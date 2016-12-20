Serdar Aziz depremi
Osmanlı Stadı’nın buzlu zemininde arka bağları kopan milli futbolcu, 6 ay sahalardan uzak kalacak. TFF ve Başkent ekibini suçlayan Nazifoğlu, “Serdar Aziz’in sakatlığı göz göre geldi” dedi.
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Osmanlıspor maçında oyuncuları Serdar Aziz'in sakatlanmasının saha şartlarından kaynaklandığını, tüm uyarılarına rağmen stadın ve maç saatinin değiştirilmediğini söyledi. Serdar Aziz'in sakatlığının tamamen sert zeminden kaynaklandığını ifade eden Nazifoğlu, "Önce stadın değişmesi, ardından da maç saatinin değişmesi taleplerimiz kabul edilmedi. Sporcu sağlığını korumak önce TFF'nin görevidir. Halbuki orada 19 Mayıs Stadı'nın zemin ısıtma sistemi vardı. Havanın belki daha yumuşak olacağı görüşüyle, müsabakayı gündüz oynama isteğimiz de geri çevrildi. Burada iki takım oyuncuları için de sakatlık riskini öngörerek yaptığımız önerilerin hiçbiri kabul edilmedi" dedi.
BEŞİKTAŞ DA GİDECEK
Kış mevsiminde mevcut alt yapısıyla Osmanlı Stadı'nın maç oynamaya müsait olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı idareci, "Ligin 17. haftasında, 15 Ocak'ta Beşiktaş da o stada gidecek. Bakalım ne yapacaklar?" ifadelerini kullandı.
6.5 MİLYON EURO'YA MAL OLDU
Serdar Aziz'i 4.5 milyon euro bonservis ödeyerek aldıklarını, oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verdiklerini hatırlatan Nazifoğlu, "Son derece değerli bir oyuncumuzu kaybettik. Onun için yaptığımız yatırım bir yana, Serdar Aziz'e yazık değil mi? Elverişsiz zemin faktöründen büyük zarar gördük" şeklinde konuştu.
6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Osmanlı maçının 23. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar'dan dün kötü haber geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çarpraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz'in, oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır" denildi. 26 yaşındaki oyuncunun, sahalara dönmesinin 6 ayı bulabileceği ve sezonu kapattığı öğrenildi.
KARİYERİ HASTANELERDE GEÇTİ
Galatasaray'ın sezon başında aldığı Serdar Aziz, futbol camiasında futbolundan çok sakatlıklarıyla tanınıyor. Sarı-kırmızılı futbolcu, 2011-12 sezonundan bu yana 13 farklı sakatlık yaşarken tam 486 gün sahalardan uzak kaldı. Doktordan doktora koşan ve her seferinde ayağa kalkmayı başaran Serdar Aziz'i yine zor günler bekliyor.
TFF'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI
Zemin ısıtma sistemlerinin 300 bin euro civarında bir maliyeti olduğunu anlatan Nazifoğlu, "Bu stadın en azında önümüzdeki sezon zemin ısıtma sistemi olmalı. TFF, mecbur kılmalı" değerlendirmesini yaptı.
BEŞİKTAŞ DA GİDECEK
Kış mevsiminde mevcut alt yapısıyla Osmanlı Stadı'nın maç oynamaya müsait olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı idareci, "Ligin 17. haftasında, 15 Ocak'ta Beşiktaş da o stada gidecek. Bakalım ne yapacaklar?" ifadelerini kullandı.
6.5 MİLYON EURO'YA MAL OLDU
Serdar Aziz'i 4.5 milyon euro bonservis ödeyerek aldıklarını, oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verdiklerini hatırlatan Nazifoğlu, "Son derece değerli bir oyuncumuzu kaybettik. Onun için yaptığımız yatırım bir yana, Serdar Aziz'e yazık değil mi? Elverişsiz zemin faktöründen büyük zarar gördük" şeklinde konuştu.
6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Osmanlı maçının 23. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar'dan dün kötü haber geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çarpraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz'in, oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır" denildi. 26 yaşındaki oyuncunun, sahalara dönmesinin 6 ayı bulabileceği ve sezonu kapattığı öğrenildi.
KARİYERİ HASTANELERDE GEÇTİ
Galatasaray'ın sezon başında aldığı Serdar Aziz, futbol camiasında futbolundan çok sakatlıklarıyla tanınıyor. Sarı-kırmızılı futbolcu, 2011-12 sezonundan bu yana 13 farklı sakatlık yaşarken tam 486 gün sahalardan uzak kaldı. Doktordan doktora koşan ve her seferinde ayağa kalkmayı başaran Serdar Aziz'i yine zor günler bekliyor.
TFF'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI
Zemin ısıtma sistemlerinin 300 bin euro civarında bir maliyeti olduğunu anlatan Nazifoğlu, "Bu stadın en azında önümüzdeki sezon zemin ısıtma sistemi olmalı. TFF, mecbur kılmalı" değerlendirmesini yaptı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:46
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