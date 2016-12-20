''Önceliğim Galatasaray''
Osmanlı maçında gollerine devam eden Yasin, “Galatasaray forması giymek benim için büyük gurur” dedi.
Galatasaray'ın son haftalardaki en formda oyuncusu Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayı hiç düşünmediğini ve sözleşmesini istenildiği zaman uzatmaya hazır olduğunu ifade etti. Süper Lig'de 7. golünü atan ve kariyer rekorunu yineleyen başarılı futbolcu, "Bu günlere gelebilmek için çok çalıştım. Galatasaray forması giyebilmek için büyük fedakarlıklarda bulundum. Yine olsa yine yaparım. Galatasaray forması giymek benim için büyük onur" diye konuştu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:52
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