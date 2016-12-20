Kızdıran değişiklikler
Hollandalı hocanın hedef tahtasına oturtulduğu konulardan biri de oyuncu değişiklikleri. Genel görüş: Oyunu okuyamıyor ve geç müdahale ediyor.
Riekerink 15 maçın 5'inde sağ bek değişikliği yaptı. Cimbom bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalsa da değişiklik hakkını sağ bek için kullanıp hamle şansını azaltması eleştirildi.
Galatasaray-Karabük: 1-0 39 / Linnes'in yerine Sabri
Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 79 / Sabri'nin yerine Cavanda
G.Saray-Antalyaspor: 3-1 46 / Sabri'nin yerine Cavanda
G.Birliği-Galatasaray: 0-1 53 / Sabri'nin yerine Cavanda
Galatasaray-Gaziantep: 3-1 46 / Linnes'in yerine Sabri
HEP GEÇ KALIYOR
JOR'un oyuncu değişikliklerini maçın sonlarına yapması da eleştiri konusu. Camia, Hollandalı'nın oyunu okuyamadığını belirtiyor. Tek farklı skorları korumak adına yaptığı değişikliklerin G.Saray'a yakışmadığını düşünüyorlar. İşte o maçlar...
Galatasaray-Rize: 2-0 80 / Yasin'in yerine Sinan (Maç 1-0'ken oyuna müdahale etmedi. Maçta tek oyuncu değiştirdi)
Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 79 / Yasin'in yerine Josue 79 / Sabri'nin yerine Cavanda 88 / Bruma'nın yerine Sinan (Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. Riekerink'in değişiklikleri Beşiktaş skoru 2-2 yaptıktan sonra geldi)
Galatasaray-Trabzon: 0-1 68 / Cavanda'nın yerine Sinan Gümüş 69 / Sneijder'in yerine Josue 79 / Selçuk'un yerine De Jong (Galatasaray 17'de 1-0 yenik duruma düştü. Pozisyon bulamadığı maçta değişiklikler son 20 dakikada geldi)
Galatasaray-Başakşehir: 1-2 71 / Selçuk'un yerine Josue 78 / Sinan'ın yerine Podolski (G.Saray 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenik duruma düştü. Oyuncu değiştirmeye 71. dakikadan sonra başladı)
Galatasaray-Bursa: 3-1 81 / Bruma'nın yerine Sinan 86 / Podolski'nin yerine Eren 90 / Sneijder'in yerine Hamit (G.Saray 2-1 öndeyken değişiklikleri skoru koruma adına yaptı. Taraftar bu kararını çok eleştirdi)
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-2 89 / Yasin'in yerine Linnes 90 / Podolski'nin yerine Eren 90 / Sneijder'in yerine Josue (G.Saray 2-1 öndeyken yine skoru koruma adına 87'den sonra 3 oyuncu değiştirdi. Öncesinde 10 kişilik Kasımpaşa penaltı kaçırdı)
Galatasaray-Karabük: 1-0 39 / Linnes'in yerine Sabri
Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 79 / Sabri'nin yerine Cavanda
G.Saray-Antalyaspor: 3-1 46 / Sabri'nin yerine Cavanda
G.Birliği-Galatasaray: 0-1 53 / Sabri'nin yerine Cavanda
Galatasaray-Gaziantep: 3-1 46 / Linnes'in yerine Sabri
HEP GEÇ KALIYOR
JOR'un oyuncu değişikliklerini maçın sonlarına yapması da eleştiri konusu. Camia, Hollandalı'nın oyunu okuyamadığını belirtiyor. Tek farklı skorları korumak adına yaptığı değişikliklerin G.Saray'a yakışmadığını düşünüyorlar. İşte o maçlar...
Galatasaray-Rize: 2-0 80 / Yasin'in yerine Sinan (Maç 1-0'ken oyuna müdahale etmedi. Maçta tek oyuncu değiştirdi)
Beşiktaş-Galatasaray: 2-2 79 / Yasin'in yerine Josue 79 / Sabri'nin yerine Cavanda 88 / Bruma'nın yerine Sinan (Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. Riekerink'in değişiklikleri Beşiktaş skoru 2-2 yaptıktan sonra geldi)
Galatasaray-Trabzon: 0-1 68 / Cavanda'nın yerine Sinan Gümüş 69 / Sneijder'in yerine Josue 79 / Selçuk'un yerine De Jong (Galatasaray 17'de 1-0 yenik duruma düştü. Pozisyon bulamadığı maçta değişiklikler son 20 dakikada geldi)
Galatasaray-Başakşehir: 1-2 71 / Selçuk'un yerine Josue 78 / Sinan'ın yerine Podolski (G.Saray 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenik duruma düştü. Oyuncu değiştirmeye 71. dakikadan sonra başladı)
Galatasaray-Bursa: 3-1 81 / Bruma'nın yerine Sinan 86 / Podolski'nin yerine Eren 90 / Sneijder'in yerine Hamit (G.Saray 2-1 öndeyken değişiklikleri skoru koruma adına yaptı. Taraftar bu kararını çok eleştirdi)
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-2 89 / Yasin'in yerine Linnes 90 / Podolski'nin yerine Eren 90 / Sneijder'in yerine Josue (G.Saray 2-1 öndeyken yine skoru koruma adına 87'den sonra 3 oyuncu değiştirdi. Öncesinde 10 kişilik Kasımpaşa penaltı kaçırdı)
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:53
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