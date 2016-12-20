 Kalesini gole kapatamıyor – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Kalesini gole kapatamıyor

    Kalesini gole kapatamıyor
    döneminde en çok eleştirilen nokta yenilen goller. Takım savunması çökmüş durumda ayrıca defans oyuncuları da bireysel olarak kariyerlerinin en kötü periyodunu yaşıyorlar. Cimbom, Hollanalı hoca yönetiminde deplasmanda çıktığı 21 maçın 19'unda kalesinde gol gördü. Tam 37 kez topu ağlarından çıkardı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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