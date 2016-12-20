İlk imza Sidiki Maiga’ya
Galatasaray'da U21 takımında denenen Sidiki Maiga geçer not aldı. 17 yaşındaki Malili forvetin, A takımla idmanlara alınacağı ifade edildi. Yönetimin, ünlü kulüplerin de izlediği genç yıldız ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:52
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