 İlk imza Sidiki Maiga’ya – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    İlk imza ’ya

    İlk imza Sidiki Maiga’ya
    'da U21 takımında denenen Sidiki Maiga geçer not aldı. 17 yaşındaki Malili forvetin, A takımla idmanlara alınacağı ifade edildi. Yönetimin, ünlü kulüplerin de izlediği genç yıldız ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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