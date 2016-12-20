Cimbom deplasman sevmiyor!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'a 73-60 yenildi.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı.
İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu UNICS Kazan, 15-11 önde geçti.
Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.
İkinci yarıya Diebler'ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı.
Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan'dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.
Salon: Kazan
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Robert Lottermoser (Almanya), Petri Mantyla (Finlandiya)
UNICS Kazan: Johnson 4, Parakhouski 11, Colom 17, Panin 2, Kaimakoglou 8, Antipov 3, Stoll 2, Klimenko, Banic 4, Voronov 22, Williams
Galatasaray Odeabank: Micov, Schilb 1, Sinan Güler 17, Diebler 6, Pleiss 6, Tyus 8, Thompson 2, Göksenin Köksal 6, Emir Preldzic 12, Can Korkmaz 2
1. Periyot: 15-11
Devre: 37-31
3. Periyot: 55-43
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 21:18
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Toplam 3
Yorum
komik çoğu dolmuşcu böyle olduğu için skandallar sürekli oluyor ülkemde
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Toplam 25
Yorum
Ş.Atalay RVP'den de bize yar olmaz 3 gün var 15 gün yok. Ona verilen parayla 3 tane genç ve kaliteli oyuncu oynatılabilir?
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Toplam 10
Yorum
vitor üstüne devamlı hucüm futbolu oynayacaz deyip orta sahayı geçememe de cabası
Cimbom deplasman sevmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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