 Cimbom deplasman sevmiyor! – Fotomaç – 20 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Cimbom deplasman sevmiyor!

    Cimbom deplasman sevmiyor!

    Basketbol 'nin 13. haftasında , deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan'a 73-60 yenildi.

    Bu sonuçla , 'ndeki 9. mağlubiyetini yaşadı. UNICS Kazan ise 4. galibiyetini aldı.

    İki takımın da iyi savunma yaptığı ilk periyodu UNICS Kazan, 15-11 önde geçti.

    Galatasaray Odeabank, ikinci çeyreğin sonlarında toparlansa da soyunma odasına 37-31 geride gitti.

    İkinci yarıya Diebler'ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ivmeyi yakalayamayınca üçüncü periyodu 55-43 geride tamamladı.

    Son çeyrekte oyuna tutunamayan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 73-60 mağlup ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 22 sayıyla UNICS Kazan'dan Evgeny Voronov olurken, Galatasaray Odeabank adına Sinan Güler 17 sayı üretti.


    Salon: Kazan

    Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Robert Lottermoser (Almanya), Petri Mantyla (Finlandiya)

    UNICS Kazan: Johnson 4, Parakhouski 11, Colom 17, Panin 2, Kaimakoglou 8, Antipov 3, Stoll 2, Klimenko, Banic 4, Voronov 22, Williams

    Galatasaray Odeabank: Micov, Schilb 1, Sinan Güler 17, Diebler 6, Pleiss 6, Tyus 8, Thompson 2, Göksenin Köksal 6, Emir Preldzic 12, Can Korkmaz 2

    1. Periyot: 15-11

    Devre: 37-31

    3. Periyot: 55-43

    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom deplasman sevmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.