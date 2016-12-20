Cimbom adına ligin seyri
2. HAFTA LİDERDİ
Galatasaray, Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlamıştı. 2'de 2 yapan Aslan liderlik koltuğuna oturmuştu. Ancak Kayseri maçında skor 1-1'ken ikinci yarıda 3'lü defansa dönüp pozisyon yakalayamadığı karşılaşma berabere bitince zirveden inmişti. Bir daha da yakalayamadı.
VODAFONE'DA FIRSATI HARCADI
Cimbom ligde birkaç kez zirveye yaklaşma şansı bulmuştu. 5. haftada 2-0 öne geçtiği Beşiktaş deplasmanında Jan Olde Riekerink oyuna hiç müdahale etmeyince skor 2-2'ye gelmişti. Sarı-kırmızılılar kritik puanları bırakıp liderin gerisinde kalmıştı.
4 MAÇTA 3 YENİLGİ
Sarı-kırmızılı takım 8 ila 11. haftalar arasında kötü bir performans ortaya koydu. 4 hafta içinde Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen Cimbom sadece Adana'yı yenebildi. 12 puanın 9'unu kaybeden Aslan 5. sıraya kadar geriledi.
SONA DOĞRU AÇILDILAR
Zorlu maçları ardında bırakan Aslan art arta kazandığı Bursa, Kasımpaşa ve G.Antep galibiyetleriyle hayata döndü. Beşiktaş'ın Kasımpaşa yenilmesiyle rakibiyle puanları eşitleme şansı yakalayan Cimbom, Osmanlı'ya takılınca fırsatı bir kez daha tepti.
Galatasaray, Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlamıştı. 2'de 2 yapan Aslan liderlik koltuğuna oturmuştu. Ancak Kayseri maçında skor 1-1'ken ikinci yarıda 3'lü defansa dönüp pozisyon yakalayamadığı karşılaşma berabere bitince zirveden inmişti. Bir daha da yakalayamadı.
VODAFONE'DA FIRSATI HARCADI
Cimbom ligde birkaç kez zirveye yaklaşma şansı bulmuştu. 5. haftada 2-0 öne geçtiği Beşiktaş deplasmanında Jan Olde Riekerink oyuna hiç müdahale etmeyince skor 2-2'ye gelmişti. Sarı-kırmızılılar kritik puanları bırakıp liderin gerisinde kalmıştı.
4 MAÇTA 3 YENİLGİ
Sarı-kırmızılı takım 8 ila 11. haftalar arasında kötü bir performans ortaya koydu. 4 hafta içinde Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen Cimbom sadece Adana'yı yenebildi. 12 puanın 9'unu kaybeden Aslan 5. sıraya kadar geriledi.
SONA DOĞRU AÇILDILAR
Zorlu maçları ardında bırakan Aslan art arta kazandığı Bursa, Kasımpaşa ve G.Antep galibiyetleriyle hayata döndü. Beşiktaş'ın Kasımpaşa yenilmesiyle rakibiyle puanları eşitleme şansı yakalayan Cimbom, Osmanlı'ya takılınca fırsatı bir kez daha tepti.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 22:55
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