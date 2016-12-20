Bu böyle gitmez

G.Saray’ın başında 2 kupa kaldıran ve oyuncular sevdiği için yola devam edilen Hollandalı hocanın suyu ısındı. Yetersiz olduğu düşünülen JOR topun ağzında.

Cimbom'da Mustafa Denizli sonrası 'camianın evlatları' teknik direktörlüğü kabul etmeyince yönetim takımı Wesley Sneijder'in tavsiyesiyle altyapı koordinatörlüğü için gelen Jan Olde Riekerink'e teslim etmişti. Hollandalı çalıştırıcı 'emanetçi' olarak bitirdiği sezonda önce Fenerbahçe'yi yenip Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa'dan men cezasının hemen çekilmesini sağlamış ardından da Beşiktaş'ı devirip Süper Kupa'yı müzeye getirmişti. Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi birçok hoca ile görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayınca da futbolcuların sevdiği Riekerink ile yola devam kararı almıştı. Ancak Aslan puan olarak zirveden kopmasa da sahadaki etkisiz görüntüsüyle gelecek adına umut vermemeye başladı. Böylece tüm camia kısa süre içinde Hollandalı hocanın G.Saray için 'yetersiz' olduğu görüşünde hemfikir oldu.



TARAFTARLAR DA DESTEĞİ ÇEKTİ

Galatasaray taraftarı da samimi ve sempatik kişiliği ile bilinen Jan Olde Riekerink'e sezon başında büyük destek veriyordu. Tribünlerde açılan "Riekerink Bey diyeceksiniz" pankartı dillere dolanırken art arda alınan kötü sonuçların ardından bu romantik edebiyat yerini futbolun acımasız gerçeklerine bıraktı. Dün Türk Telekom Arena'da "Riekerink Bey" diyen sarı-kırmızılılar bugün "Riekerink Bye" (Güle güle) mesajları atarak Hollandalı teknik direktör ile bir an önce yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor.



ONA DA KOMBİNE VERELİM

G.Saray taraftarı, Riekerink'e özellikle oyuncu değişiklikleri nedeniyle kızgın.



-Nazifoğlu'na sesleniyorum zemini bahane bulmayın adam gibi oynayın. Riererink istifa!

-Şampiyon olmak istiyorsak Riekerink Bey'le vedalaşmamız gerek.

-Burası Hollanda değil. Burada deplasmanda beraberlik iyi sonuç değil hoca.

-Riekerink gönderilmeli. 1-0 iken Yasin çıktı Linnes girdi. 2-2 iken Sneijder çıktı Chedjou girdi.

-Riekerink, Vitor Pereira'dan bile kötü değişiklik yapılabileceğini gösterdi.

-Osmanlı nasıl kazanırım diye değişiklik yaparken, Riekerink'in 90+2'de Sneijder'in yerine Chedjou'yu alması her şeyi özetliyor.

-Riekerink değişiklik hakkını yeni yıla saklıyor.

-Riekerink'e rağmen- 30 puan.

-Riekerink Bey'e tribünden kombine verin, daha iyi izler oradan.