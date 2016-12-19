 Yasin rekora koşuyor – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Yasin rekora koşuyor

    Yasin rekora koşuyor

    Yasin, G.Saray’daki 100. maçında Osmanlı ağlarını da havalandırıp 7 golle takımın en golcüsü oldu. 1 gol daha atarsa lig kariyer rekorunu kıracak.

    G.Saray'da , yükselen formuyla dikkat çekiyor. Geçen hafta G.Antep ağlarını 3 kez havalandıran tecrübeli futbolcu, Osmanlı'yı da boş geçmedi ve ligde gol sayısını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı formayla Osmanlı karşısında 100. maçına çıkan Yasin, attığı bu golle takımın en golcü ismi olmayı başardı. 29 yaşındaki milli yıldız bir gol daha atarsa Süper Lig kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

    Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Yasin Öztekin, 2014'te katıldığı G.Saray'la 2.5 sezonda 100 maçın iyi olduğunu belirtti. Deneyimli orta saha, "Umarım G.Saray'a daha fazla hizmet ederim. Buraya gelene kadar çok çalıştım çünkü" dedi. Maç hakkında ise Yasin, "Hava ve zemin şartları çok kötüydü. 1 puan aldık ve bu bizim için iyi. Osmanlıspor'u tebrik ederim, onlar çok iyiydi. Şampiyonluk yolunda önemli puandı bizim için. İnşallah Alanyaspor maçında 3 puan alacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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