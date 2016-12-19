Yasin rekora koşuyor
Yasin, G.Saray’daki 100. maçında Osmanlı ağlarını da havalandırıp 7 golle takımın en golcüsü oldu. 1 gol daha atarsa lig kariyer rekorunu kıracak.
Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Yasin Öztekin, 2014'te katıldığı G.Saray'la 2.5 sezonda 100 maçın iyi olduğunu belirtti. Deneyimli orta saha, "Umarım G.Saray'a daha fazla hizmet ederim. Buraya gelene kadar çok çalıştım çünkü" dedi. Maç hakkında ise Yasin, "Hava ve zemin şartları çok kötüydü. 1 puan aldık ve bu bizim için iyi. Osmanlıspor'u tebrik ederim, onlar çok iyiydi. Şampiyonluk yolunda önemli puandı bizim için. İnşallah Alanyaspor maçında 3 puan alacağız" ifadelerini kullandı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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