 Tek yürek – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Tek yürek

    Tek yürek

    Maç öncesi terör saldırılarına protesto vardı. Birlikte sahaya çıkan iki takım futbolcuları, “Terörü lanetliyoruz” pankartı açtı. Taraftarlar da renk ayrımı yapmadı, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratıyla Ankara’yı yıktı.

    Ankara dün tek yürek tek renkti... Maç öncesi Osmanlıspor ve Galatasaray taraftarları terör saldırılarını protesto etti. İki takımın taraftarları birlikte hareket ederken, uzun süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı ile Ankara'yı inletti. Karşılaşmanın başlangıç düdüğüne kadar, "Vatan sana canım feda" ve "Polise uzanan eller kırılsın" tezahüratlarını da yapan taraftarlar, Osmanlı Stadı'ndaki maçta görevli olan polisleri de tribünlere çağırdı.





    DEV BAYRAK AÇILDI
    Polislere çiçek veren taraftarlar, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada da tribünde dev Türk bayrağı açtı. Tribünün bazı bölümlerinde taraftarlar 'Çevik Kuvvet' armasının yer aldığı kartonları taşıdı. Sahaya birlikte çıkan Osmanlı ve Galatasaraylı oyuncular da "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartı taşıdı. Ayrıca iki takım taraftarları, Osmanlı ve Galatasaraylı futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı.



    ANKARA'DA SIKI ÖNLEMLER
    Ankara'daki karşılaşmada alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Güvenlik güçleri tarafından stat yakınında oluşturulan alana sivil araçların park etmesine izin verilmezken, taraftarlar 4 ayrı güvenlik noktasından geçerek stada girdi. Ayrıca sırt çantası olan taraftarların stada girişine izin verilmedi.

    SOĞUK VIZ GELDİ!
    Soğuk havaya rağmen dün iki takım taraftarları Osmanlı Stadı'ndaki yerini aldı. 20 bin kişi kapasiteli statta taraftar sayısı 6 bin 358'di. Bine yakın Galatasaray taraftarı da konuk takım tribündeki yerini aldı.

    YALNIZCA İKİ YÖNETİCİ
    Sarı-kırmızılıların Ankara deplasmanına yalnızca iki yönetici gitti. Zorlu Osmanlıspor karşılaşmasını tribünden takip eden isimler Galatasaray'ın başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin ile genç yöneticilerden Alper Narman'dı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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