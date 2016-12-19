Ankara dün tek yürek tek renkti... Maç öncesitaraftarları terör saldırılarını protesto etti. İki takımın taraftarları birlikte hareket ederken, uzun süre "" tezahüratı ile Ankara'yı inletti. Karşılaşmanın başlangıç düdüğüne kadar, "Vatan sana canım feda" ve "" tezahüratlarını da yapan taraftarlar, Osmanlı Stadı'ndaki maçta görevli olan polisleri de tribünlere çağırdı.Polislere çiçek veren taraftarlar,'nın okunduğu sırada da tribünde devaçtı. Tribünün bazı bölümlerinde taraftarlar '' armasının yer aldığı kartonları taşıdı. Sahaya birlikte çıkan Osmanlı ve Galatasaraylı oyuncular da "" yazılı pankartı taşıdı. Ayrıca iki takım taraftarları,futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı.Ankara'daki karşılaşmada alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Güvenlik güçleri tarafından stat yakınında oluşturulan alana sivil araçların park etmesine izin verilmezken, taraftarlar 4 ayrı güvenlik noktasından geçerek stada girdi. Ayrıca sırt çantası olan taraftarların stada girişine izin verilmedi.Soğuk havaya rağmen dün iki takım taraftarları Osmanlı Stadı'ndaki yerini aldı. 20 bin kişi kapasiteli statta taraftar sayısı 6 bin 358'di. Bine yakın Galatasaray taraftarı da konuk takım tribündeki yerini aldı.Sarı-kırmızılıların Ankara deplasmanına yalnızca iki yönetici gitti. Zorlu Osmanlıspor karşılaşmasını tribünden takip eden isimler Galatasaray'ın başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin ile genç yöneticilerden Alper Narman'dı.