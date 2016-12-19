Tek yürek
Maç öncesi terör saldırılarına protesto vardı. Birlikte sahaya çıkan iki takım futbolcuları, “Terörü lanetliyoruz” pankartı açtı. Taraftarlar da renk ayrımı yapmadı, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratıyla Ankara’yı yıktı.
DEV BAYRAK AÇILDI
Polislere çiçek veren taraftarlar, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada da tribünde dev Türk bayrağı açtı. Tribünün bazı bölümlerinde taraftarlar 'Çevik Kuvvet' armasının yer aldığı kartonları taşıdı. Sahaya birlikte çıkan Osmanlı ve Galatasaraylı oyuncular da "Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartı taşıdı. Ayrıca iki takım taraftarları, Osmanlı ve Galatasaraylı futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı.
ANKARA'DA SIKI ÖNLEMLER
Ankara'daki karşılaşmada alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Güvenlik güçleri tarafından stat yakınında oluşturulan alana sivil araçların park etmesine izin verilmezken, taraftarlar 4 ayrı güvenlik noktasından geçerek stada girdi. Ayrıca sırt çantası olan taraftarların stada girişine izin verilmedi.
SOĞUK VIZ GELDİ!
Soğuk havaya rağmen dün iki takım taraftarları Osmanlı Stadı'ndaki yerini aldı. 20 bin kişi kapasiteli statta taraftar sayısı 6 bin 358'di. Bine yakın Galatasaray taraftarı da konuk takım tribündeki yerini aldı.
YALNIZCA İKİ YÖNETİCİ
Sarı-kırmızılıların Ankara deplasmanına yalnızca iki yönetici gitti. Zorlu Osmanlıspor karşılaşmasını tribünden takip eden isimler Galatasaray'ın başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin ile genç yöneticilerden Alper Narman'dı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:49
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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