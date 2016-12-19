Serdar sezonu kapadı
Dizi dönen Serdar’ın sezonu kapadığı iddia edildi. Sahayı sedyeyle terk eden yıldız oyuncu stattan ise koltuk değenekleriyle ayrıldı
KART CEZALISI
Serdar'ın eylül ayındaki Hırvatistan maçı sonrası sol diz menüsküsünde yırtık tespit edilmiş ve ameliyat olmuştu. Bu arada Osmanlı maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar, haftaya Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
CHEDJOU 3 HAFTA SONRA 18'DE
Teknik direktör Riekerink, son haftalarda şans vermediği Aurelien Chedjou'yu 3 hafta sonra 18 kişilik kadroya dahil etti. Chedjou, Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında Riekerink tarafından kadroda tercih edilmemişti.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Serdar sezonu kapadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.