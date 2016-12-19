 Serdar sezonu kapadı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Serdar sezonu kapadı

    Serdar sezonu kapadı

    Dizi dönen Serdar’ın sezonu kapadığı iddia edildi. Sahayı sedyeyle terk eden yıldız oyuncu stattan ise koltuk değenekleriyle ayrıldı

    Galatasaray'da 'in yüzü gülmüyor. Milli takımda sakatlık yaşamasının ardından uzun bir süre sahalardan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor maçının 23. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sahayı sedyeyle terk ederken gözyaşlarına engel olamayan başarılı futbolcunun, sağ dizinin döndüğü öğrenildi. Yıldız futbolcunun sezonu kapattığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun kesin durumunun ise bugün çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı bildirildi.

    KART CEZALISI
    Serdar'ın eylül ayındaki Hırvatistan maçı sonrası sol diz menüsküsünde yırtık tespit edilmiş ve ameliyat olmuştu. Bu arada Osmanlı maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar, haftaya Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

    CHEDJOU 3 HAFTA SONRA 18'DE
    Teknik direktör Riekerink, son haftalarda şans vermediği Aurelien Chedjou'yu 3 hafta sonra 18 kişilik kadroya dahil etti. Chedjou, Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında Riekerink tarafından kadroda tercih edilmemişti.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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