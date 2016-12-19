Serdar Aziz sezonu kapattı!
Diz dönmesine bağlı arka çapraz bağları kopan Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz sezonu kapattı.
Yıldız futbolcunun bugün çekilen MR'dan sonra ise sezonu kapattığı netlik kazandı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:34
- Babel günleri sayıyor
Toplam 7
Yorum
Eaglewatch81 İzlenen kartal değil Kartal bakışlı kardeşim Hepiniz futbol dahisi olmuşunuz maaşalah siz sadece sonuç odaklı düşünebilirsiniz olcay takımda oynarken beşiktaş ta bir sorun yoktu şimdiki hali ortada
- Galatasaray'da kupa hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
Enda Hamit mi o :) yaşıyo mu o ya hala ben 10 senedir görmüyorum o adamı :D para veriyolar mı hala buna yoksa karın tokluğuna mı eşeleniyo :D:D
- Eşi benzeri yok!
Toplam 3
Yorum
oğuz bence bu stad yine boş olacak çünkü fb ile yapcaz kimse gelmiyecek
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