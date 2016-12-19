 Mancini, PSG yolunda – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Mancini, yolunda

    Mancini, PSG yolunda
    'ın eski teknik direktörü ile ilgili dün önemli iddialar ortaya atıldı. İtalyan teknik adamın, Fransa Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında kalan ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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