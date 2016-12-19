 Hollandalılar sınıfta kaldı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Hollandalılar sınıfta kaldı

    Hollandalılar sınıfta kaldı
    Osmanlıspor karşısında zor anlar yaşayan Galatasaray'da Wesley ve Nigel de Jong adeta sahada yok gibiydiler. Ankara'nın soğuk havasına uyum sağlayamayan Sneijder sık sık Selçuk ve Bruma'nın toplarına müdahale ederek yer tutma sıkıntısı yaşarken maçı isabetsiz bir şutla tamamladı. De Jong'un ise mücadeleci futbolundan eser yoktu. Sahada seyirci gibiydi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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