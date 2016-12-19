 Her yerde Aslan! – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Her yerde Aslan!

    Her yerde Aslan!
    Avrupa Ligi'nde Milano'yu deviren , dün de ligde Yeşilgiresun'a şans tanımadı. Maçın ilk devresini 39-31 önde geçen Aslan, üçüncü periyotta rakibinin Okben'le ürettiği sayılara engel olamadı. 4. bölümde başa baş giden mücadelenin son dakikalarında sayılar bulan Galatasaray salondan 80-74 galip ayrıldı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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