 Hakan Balta ‘300’ dedi – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    ‘300’ dedi

    Hakan Balta ‘300’ dedi

    Osmanlıspor karşılaşmasının için farklı bir önemi vardı.

    Almanya sonrası Türkiye macerasına 2003'te 2. Lig'de Manisaspor formasıyla başlayan ve 2007'de G.Saray'a transfer olan tecrübeli savunma sarı-kırmızılılar'la 10. senesini tamamlıyor. 33 yaşındaki milli yıldız 2005-06 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig'de dünkü Osmanlıspor karşılaşmasıyla birlikte 300. maçına çıkmanın şerefine erişti. sarı-kırmızılılar'da 4 lig, 5 Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası kazanmayı başardı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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