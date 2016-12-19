G.Saray'ın rakibi UNICS Kazan

THY Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaparak ilk 5 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 maçta 4 galibiyet alırken, UNICS Kazan deplasmanında da kazanmaya çalışacak.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray Odeabank, 4 galibiyet ve 8 yenilgiyle 15. durumda bulunurken, UNICS Kazan ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Kazan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.