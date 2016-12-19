 G.Saray'ın rakibi UNICS Kazan – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    G.Saray'ın rakibi UNICS Kazan

    G.Saray'ın rakibi UNICS Kazan

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak.

    THY Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaparak ilk 5 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 maçta 4 galibiyet alırken, UNICS Kazan deplasmanında da kazanmaya çalışacak.

    Toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray Odeabank, 4 galibiyet ve 8 yenilgiyle 15. durumda bulunurken, UNICS Kazan ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

    Kazan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:56
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