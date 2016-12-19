G.Saray'ın rakibi UNICS Kazan
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a konuk olacak.
Toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde Galatasaray Odeabank, 4 galibiyet ve 8 yenilgiyle 15. durumda bulunurken, UNICS Kazan ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Kazan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:56
- Belaya çattı!
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR İŞ ORAYA GELİRSE PAŞA PAŞA A2DE ÇIKAR İDMANLARA PARASINI ALMAK İSTİYORSA YOK ÖYLE DÜNYA. YENGEDEN DE BİZ PARA TALEP EDELİM FB ÜZERİNDEN RANT SAĞLADIĞI İÇİN BENCE?
- Cimbom'a kötü haber!
Toplam 13
Yorum
Ali Bakü Azerbaycandan Selam olsun turk kardesderimize. Arkadaslar bu takima bir teknik direktor ve bir sağbek çoookkkkk mutlaka lazim. Hoca maçi analiz ede bilmiyor. Kimin yerine kimin girmesini bilmiyor.
- Var mısın yok musun?
Toplam 2
Yorum
MEHMET EMENİKE VE WİEL'E YAZIK OLDU. BU DURUMDA BENİM GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ İLK 11'İM:1 VOLKAN 2 ŞENER 3 H.ALİ 4 KJAER 5 MARTİN 6 M.TOPAL 7 LENS 8 AATİF 9 SOW 10 ALPER 11 STOCH YEDEKLERİ:12 ERTUĞRUL 13 OZAN 14 İSMAİL 15 ROMAN 16 SALİH 17 V.ŞEN 18 RVP SEVGİLİ FENERBAHÇEME BAŞARILAR DİLERİM.
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